Per trasformare questo progetto e ottenere il via libera alla costruzione di un impianto da 70mila posti lo scorso settembre il Milan aveva sottoposto all’attenzione del sindaco di San Donato una variante di programma, su cui sono già state richieste delle modifiche e che rappresenterà la bozza di partenza in base alla quale i soggetti interessati dovranno trovare l’accordo di programma. Un iter di almeno un anno e mezzo che, se non dovesse andare a buon fine, consentirebbe quantomeno al club di chiedere al Comune di San Donato che vengano restituiti i diritti edificatori.