In campo, la partita è finita 1-1. Fuori dal campo, fanno parlare ancora gli scontri tra ultras di Lazio e Roma. Prima dell’inizio del derby un gruppo di ultras della Roma ha tentato di raggiungere i supporter biancocelesti. Era il tardo pomeriggio quando, secondo quanto ricostruisce l’Ansa, da Piazza Mancini circa 500 romanisti, molti dei quali a volto coperto, si sono mossi da ponte Duca d'Aosta verso a Ponte Milvio, per raggiungere l'area dov'erano radunati i laziali. Di fronte però, si sono trovati gli agenti e da lì è partito il lancio di oggetti contro il cordone delle forze dell'ordine. Gli stessi tifosi sono stati respinti e hanno infine desistito. Altre tensioni si sono poi verificate anche a Ponte Milvio, dove alcune centinaia di laziali che si stavano dirigendo allo stadio sono tornati indietro, attaccando gli agenti della polizia già schierati. Per disperdere i violenti, le forze dell’ordine hanno utilizzato idranti e lacrimogeni. La guerriglia degli ultras è proseguita anche nelle zone vicine: su viale Pinturicchio, sono stati danneggiati un semaforo e alcune macchine durante il lancio di bottiglie e sassi. Il bilancio finale degli scontri, appreso dall’Ansa da fonti della questura romana, parla di più di una decina di poliziotti feriti. "Bottiglie, sassi e altri oggetti sono stati lanciati contro gli agenti che sono riusciti a contenere gli ultras", fanno sapere le stesse fonti. Non erano certamente queste le aspettative della vigilia. Il piano sicurezza era scattato già diverse ore prima e in questura a Roma non erano emersi "specifici elementi di criticità". A ciascuna tifoseria era stata, come da prassi, riservata una diversa zona di afflusso allo stadio. Erano state facilitate le operazioni di allestimento delle coreografie da parte delle rispettive compagini ultras e tutti gli impianti di videosorveglianza, della struttura sportiva e in strada, sono stati - ha fatto sapere la Questura - "proiettati al massimo regime di funzionalità per offrire un supporto elettronico agli operatori delle forze di polizia impiegati".