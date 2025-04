Ranieri: "Mi mancherà l'Olimpico pieno"

Il capolavoro di Soulé permette ai giallorossi di riprendere la Lazio: finisce 1-1 all'Olimpico. Ne ha parlato Claudio Ranieri: "Loro hanno fatto qualcosa in più, mi prendo il pareggio. Soulé? Meglio nel secondo tempo, ha colpi importanti. Non rischio i due attaccanti dall'inizio per avere un'alternativa a gara in corso". L'allenatore della Roma chiude da imbattuto i suoi derby in panchina: "Bellissimo da tifoso. Certo, mi sarebbe piaciuto vincere ancora..."

La striscia d'imbattibilità non si ferma dopo il derby: 16 turni utili di fila per la Roma, che va sotto all'Olimpico ma la riprende con la prodezza di Soulé. Finisce 1-1 contro la Lazio, pareggio che mantiene i giallorossi al 7° posto a -2 dai rivali cittadini. Tutto è ancora aperto nella corsa all'Europa e anche alla prossima Champions. Una partita analizzata da Claudio Ranieri: "In avvio tornavamo indietro, non mi piaceva. Volevo profondità con le ali. È stato un derby nervoso come lo è solitamente, la Lazio ha fatto qualcosa in più per le chance da gol. Mi prendo questo pareggio. Soulé? Se parte dall’esterno può prendere la Roma per mano. Non riuscivamo a servirlo come facevamo in precedenza, ma lo facevamo in ritardo coi raddoppi della Lazio. Nel secondo tempo è stato più ficcante. Ha colpi importanti, trova la porta. Il futuro è suo perché ha tutto per esplodere".