La Lazio sfiora il colpo nel derby, negato dalla prodezza di Soulé. Finisce 1-1 all'Olimpico con qualche rimpianto: diverse le chance da gol non sfruttate e negate da Svilar per i biancocelesti, che il vantaggio lo avevano trovato con Romagnoli prima del pareggio giallorosso. Ancora al 6° posto a +2 sugli avversari cittadini, Marco Baroni ha analizzato la partita: " Abbiamo creato molto, la squadra ha dato tutto come avevo chiesto. Ha creato opportunità importanti, ci vuole anche un pizzico di fortuna che non abbiamo avuto. Forse meritavamo la vittoria, ci prendiamo il pareggio. Meraviglioso il nostro pubblico. Il pareggio? Stavamo facendo bene e tenendo bene il campo, ci serviva tenere di più il pallone. Ma la squadra è rimasta compatta e con equilibrio ".

"Crediamo al passaggio del turno"

Dopo il derby la testa va all’Europa League, dove giovedì all’Olimpico la Lazio dovrà il ribaltare il 2-0 contro il Bodo/Glimt: "Ai tifosi non devo chiedere nulla, giovedì dobbiamo crederci tutti insieme. Ci serve anche l’energia del pubblico. Crediamo al passaggio del turno, sarà importante la nostra prestazione e l’aiuto dei tifosi. Condizione? Abbiamo trovato la peggior partita su un campo sintetico e un’avversaria fresca, ma non cerco alibi e sappiamo che all’Olimpico sarà un’altra partita. Ci crediamo tutti e dobbiamo giocarcela. Non dovremo sbagliare nulla ma abbiamo la possibilità di farcela". E sulle possibilità di qualificarsi in Champions: "La squadra giovane e sta crescendo, vogliamo essere protagonisti fino in fondo attraverso ciò che costruiamo. Lo faremo, ne sono certo".