Olanda, Quincy Promes arrestato a Dubai

Il trentaduenne olandese, condannato per traffico di droga e per aver accoltellato un cugino durante una festa in famiglia, è stato arrestato a Dubai su richiesta delle autorità olandesi. Lo hanno annunciato i giudici dei Paesi Bassi

Il calciatore olandese Quincy Promes, condannato per traffico di droga e per aver accoltellato suo cugino, è stato arrestato a Dubai su richiesta delle autorità olandesi, come ha annunciato il pubblico ministero olandese in una nota. Secondo il comunicato, l'arresto è stato il risultato di una cooperazione costruttiva tra le autorità degli Emirati Arabi Uniti (Eau) e dei Paesi Bassi. L'arresto è stato effettuato sulla base di una 'Red Notice' emessa dai Paesi Bassi che chiederanno ora l'estradizione di Promes. La 'Red Notice' è una richiesta alle forze dell'ordine di tutto il mondo di individuare e arrestare provvisoriamente una persona in attesa di estradizione, consegna o azione legale simile. Si basa su un mandato d'arresto o un'ordinanza del tribunale emessa dalle autorità giudiziarie del paese richiedente. I paesi membri applicano le proprie leggi nel decidere se arrestare la persona. Promes è stato condannato in contumacia il mese scorso a sei anni di carcere per coinvolgimento nel contrabbando di un grosso carico di cocaina, da parte del tribunale di Amsterdam. Il pubblico ministero olandese aveva chiesto nove anni di reclusione. L'anno scorso ha ricevuto anche un anno e mezzo di prigione per aver accoltellato suo cugino durante una festa di famiglia.