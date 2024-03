Quali sono i migliori marcatori d'Europa in questo inizio 2024? Abbiamo preso in considerazione i 15 maggiori campionati ma anche le coppe nazionali e internazionali, che regalano una classifica sorprendente: Mbappé non è il re dei bomber, top 15 aperta da due big della Serie A (tra i quali l'unico centrocampista in classifica) e un ex Inter. E davanti a tutti c'è… (dati Transfermarkt)

