Quali sono i migliori marcatori d'Europa in questo 2024? Abbiamo preso in considerazione i 15 maggiori campionati ma anche le coppe nazionali e internazionali, che regalano una classifica sorprendente: Mbappé divide la vetta con una rivelazione assoluta. La top 20 è aperta da un big della Serie A. E Haaland segna quanto un ex talento dell'Inter (dati Transfermarkt)

