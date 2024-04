La bandiera ed ex capitano della Fiorentina compie oggi 70 anni. "Sono contento della scelta che ho fatto di rimanere sempre in Viola, anche se ho vinto poco. Ma ancora oggi, quando passeggio per Firenze, è come se giocassi ancora. L’affetto vale più di uno Scudetto". Le parole dell'ex numero 10 a Sky Sport 24

