Thiago Motta: "Abbiamo giocato da grande squadra"

Non è bastato un noiosissimo 0-0 senza emozioni, Thiago Motta al termine della partita (con San Siro che ha fischiato Milan e Juve per il non-spettacolo offerto) si dice comunque soddisfatto. "Soddisfatto di quello che ho visto stasera", precisa e "soddisfatto del lavoro fatto, soprattutto difensivamente". "Abbiamo concesso poco o nulla al Milan", prosegue l'allenatore della Juventus. "In fase offensiva abbiamo creato poco ma tutto sommato è stata una buona prestazione. Il pareggio dà continuità al nostro lavoro, ho visto una squadra che sa stare in campo e comportarsi da grande. Sono orgoglioso della prestazione dei miei giocatori considerando la condizione in cui siamo. Abbiamo fatto bene tante cose. Siamo solo all'inizio, possiamo ancora migliorare tante cose ma la strada è quella giusta". In un mare di nulla, spicca la prestazione di un ottimo Thuram, oggi MVP della gara: "E' in grande crescita da tempo, se continua a crescere con questa velocità e testa può diventare molto, molto importante. Parlo di lui pubblicamente perché conosco bene l'educazione e i valori che ha: ha un grande futuro. A volte lo devo frenare e dirgli che ha bisogno di riposo".