Gli azzurri hanno battuto il Belgio in finale grazie alla migliore differenza reti complessiva. L'Italia ha vinto 7 medaglie d'oro su 12: a trionfare sono state anche le squadre Under 20, Under 12 e la Nazionale Veteran, mentre nel singolo Matteo Esposito, Francesco Manfredelli ed Eleonora Buttitta

Dopo il titolo conquistato nel 2022, l' Italia è tornata sul tetto del mondo di subbuteo (calcio da tavolo) a Tunbridge Wells, in Inghilterra. La cittadina dove nel 1946 l'ornitologo Peter Arthur Adolph inventò il gioco. Superato il Belgio in una finale all'ultimo respiro: gli azzurri hanno trovato in extremis il pareggio (1-1) e vinto grazie alla migliore differenza reti complessiva (9-7).

Italia, sette medaglie d'oro in totale

In tutto sono state sette le medaglie d'oro conquistate dall'Italia sulle dodici in palio nelle varie categorie. Sempre contro il Belgio l'Under 20 ha vinto il titolo Mondiale. La squadra Under 12 ha battuto la Grecia in finale, mentre la Nazionale Veteran l'Inghilterra. Successi individuali di Matteo Esposito nell'Under 20, Francesco Manfredelli nell'Under 16 ed Eleonora Buttitta nella categoria femminile.