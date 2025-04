Prima del derby Lazio-Roma, disputato domenica 13 aprile e finito in parità 1-1, nella Capitale si sono verificati diversi scontri tra gli esponenti delle due tifoserie e le forze dell'ordine. In seguito alla guerriglia per le strade di Roma, lunedì 14 aprile è arrivato il primo arresto in flagranza differita per gli scontri. Secondo quanto riporta l'Ansa, la persona arrestata è accusata di resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale. Sono in corso valutazioni per concorso in lesioni gravi a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. Al vaglio le immagini per identificare altri responsabili dei disordini. Sale intanto a 24 il bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine. Ieri, dopo una domenica di scontri da Milano a Roma, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva dichiarato: "Si susseguono i vergognosi attacchi di delinquenti contro le forze dell'ordine: a Milano per una manifestazione caratterizzata da danneggiamenti e aggressioni, a Torino in occasione di un rave abusivo, a Roma con ultras scatenati in violenze di ogni tipo. A fronte di questi comportamenti indegni e inaccettabili, le forze di polizia continuano a svolgere il proprio lavoro con equilibrio e professionalità, garantendo la sicurezza della collettività in condizioni molto difficili. A loro va la gratitudine e il pieno sostegno del Governo. Per questo, oltre al decreto-legge sicurezza appena varato, siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini e delle donne in divisa".