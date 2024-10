Gran Galà del Calcio, vota i gol più belli

L’evento più esclusivo del calcio italiano torna lunedì 2 dicembre, a Milano, con la consegna dei riconoscimenti dell’Associazione Italiana Calciatori relativi alla scorsa stagione. Da oggi al via il sondaggio per decretare il Gol dell’Anno al maschile e al femminile della stagione 2023-24

Il Gran Galà del Calcio AIC torna per celebrare le eccellenze del calcio italiano al maschile e al femminile. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, si svolgerà lunedì 2 dicembre con la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A. Confermata anche per il 2024 la cornice del Superstudio Maxi, location di 10.000 metri quadrati a due passi dai Navigli di Milano, chiamata ad ospitare tutti i grandi protagonisti della dodicesima edizione del Galà.