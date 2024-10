I numeri sono quelli del predestinato e se a 13 anni metti in mostra certe giocate con la maglia del Real Madrid è chiaro che il futuro sia tutto dalla tua parte. E che, nel presente, tu faccia notizia. È ciò che sta capitando negli ultimi tempi ad Alberto Ruiz-Santa Quiteria Intillaque, noto come Alberto Ruiz , nuovo piccolo fenomeno (ha solo 13 anni!) della “Infantil A” del Real Madrid. Maglia numero 10 , un sinistro che incanta e la capacità di andarsene tra gli avversari esibendosi in discese irresistibili .

I complimenti di Florentino

Sembra quasi un adulto in mezzo a tanti bambini quando prende palla a metacampo e arriva in porta saltando tutti. E la “collezione” di video sui social in cui si esalta a questa maniera si fa sempre più corposa, tanto che in Spagna si parla parecchio di lui e Florentino Perez in persona ha già chiamato per fargli i complimenti. Se non è un “pre-contratto”, poco ci manca. Nell’ultima di campionato la sua ultima prodezza, firmando il suo sesto gol nelle prime tre partite del torneo di categoria, la Superliga Infantil. Nato il 9 febbraio 2011 a La Solana, un comune spagnolo di poco meno di 20mila abitanti a quasi 200 chilometri da Madrid, nel Real ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, iniziando all’età di 8 anni. Nella passata stagione, la chiamata di Florentino, dopo la vittoria nella Liga Promises in cui era stato capocannoniere e MVP. E anche in questa sembra aver iniziato decisamente bene…