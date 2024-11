David Neres, esterno del Napoli, si racconta in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club azzurro. Il 27enne brasiliano, arrivato in estate al Napoli dal Benfica per 30 milioni di euro, spesso utilizzato come vice Kvaratskhelia o Politano, è diventato uno dei protagonisti dell'avvio di stagione della squadra di Conte, segnando finora un gol contro il Como al Maradona . "Per me essere un calciatore significa cercare sempre di migliorare rispetto al giorno prima e dare sempre il 100%. Non ho un sogno in particolare, ma cerco sempre di migliorarmi e cercherò sempre di dare il 100% in campo, ma anche fuori. Spero che riusciremo a raggiungere molti traguardi importanti sia quest'anno che nelle prossime stagioni". Speciale è poi stato il gol segnato contro il Como, un momento che il brasiliano ricorderà per sempre: "La prima volta che ho fatto gol con il Napoli non ho neppure sentito il mio nome dagli altoparlanti e dai tifosi, perché ero molto emozionato. Ma quando ho capito che stavano gridando il mio nome è stata una sensazione davvero bella. Allo stadio c'erano mia moglie e mia figlia, è stato bello".