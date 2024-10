Secondo quanto riportato dall'Inghilterra da Sky Sports, sono in corso dialoghi tra la FA (la federazione inglese) e gli agenti di Thomas Tuchel: il tedesco è vicino a ricoprire il ruolo di nuovo Ct dell'Inghilterra. Dopo l'addio di Southgate dello scorso luglio, in carica c'è ad interim Lee Carsley. La FA aveva sondato anche Guardiola, ma l'allenatore del City attualmente non è tra i candidati

