Con un gol al 98' di Isaksen, la Lazio vince in Repubblica Ceca. I biancocelesti battono per 2-1, in nove uomini dopo le espulsioni di Rovella e Gigot, il Viktoria Plzen nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Vittoria che l'allenatore della Lazio Marco Baroni ha analizzato a Sky Sport: "Sono contento per i ragazzi. È stata una partita difficile. Ci siamo calati in un calcio per noi non facile: loro calciano continuamente, aggrediscono la seconda palla e ti portano pressione. Con questo campo era difficile tenere la palla a terra. Proprio per questo mi sento di dare valore alla prestazione della squadra che ha saputo calarsi nella dedizione e nell'attenzione. Sono contento per i ragazzi e per i nostri tifosi. Non era facile, soprattutto quando abbiamo avuto la doppia espulsione. Questo è un altro passettino in avanti nella crescita che stiamo facendo".