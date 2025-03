Viola battuti 3-2 ad Atene nel primo round degli ottavi di Conference League, sconfitta analizzata da Raffaele Palladino: "Buon primo tempo nonostante l'inizio e grande reazione con due gol, ma è inspiegabile l'approccio nella ripresa. Poi ci siamo innervositi e loro perdevano tempo. Ma non è finita, c'è il ritorno". Sul problema degli avvii di partita: "Non può accadere più e che ci serva come esperienza" HIGHLIGHTS - PAGELLE

Atene è ancora da dimenticare per la Fiorentina, uscita sconfitta nell'andata degli ottavi di Conference League. Dopo la sconfitta nell'ultima finale della competizione, i viola cadono 3-2 sul campo del Panathinaikos tra errori e incertezze. In svantaggio di due gol dopo 19', Beltran e Fagioni la riprendono in tre minuti e sfiorano anche il sorpasso (3-2 annullato dal Var a Moreno). Nella ripresa Teté fissa il risultato prima che Terracciano e il palo riescano a negare il poker di Djuricic. Uno stop analizzato a Sky da Raffaele Palladino: "Abbiamo fatto un buon primo tempo nonostante l'approccio iniziale. Grande reazione con due gol, poi il 3-2 annullato e poi inspiegabilmente questo inizio di ripresa con il 3-2 per loro. Eppure i ragazzi erano carichi e ci tenevano, volevano fare meglio del primo tempo. Ci siamo innervositi, loro perdevano tempo e ci siamo fatti trascinare dalla partita: sicuramente si è giocato meno. Ma non è finita, c'è il ritorno: la squadra è delusa ma carica e vuole il passaggio del turno".

"Dobbiamo migliorare gli approcci alle partite" Palladino ha aggiunto: "Ho già parlato alla squadra a fine partita. Dobbiamo migliorare gli approcci alle partite, non possiamo reagire sempre dopo gli schiaffi perché è già successo troppe volte. Non può accadere più e che ci serva per fare esperienza". E sul modulo: "Sto cercando di trovare la chiave giusta, la squadra ora si esprime meglio con questo sistema di gioco. Non credo che gli approcci dipendano dal modulo. Sapevamo di venire in uno stadio caldo. Questo lavoro impone di trovare la chiave giusta".