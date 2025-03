Hernanes, il 'Profeta' ex Lazio, Inter e Juventus - alla soglia dei 40 anni ancora in campo per i dilettanti della squadra alessandrina di Sale (Girone G di Prima Categoria) - si è preso una squalifica di 8 giornate per "condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico".