L'allenatore della Roma commenta il successo in rimonta sull'Athletic: "Abbiamo fatto solo il primo tempo, da loro sarà difficilissimo e abbiamo il 50% di possibilità". Sulle capacità di questa Roma: "Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo migliorare i dettagli e crederci sempre". I giovani un valore aggiunto: "Delle volte mi rincresce tenerli fuori, Baldanzi è in un momento strepitoso" HIGHLIGHTS - IL TABELLONE - PAGELLE

Sereno e soddisfatto Claudio Ranieri al termine del successo della sua Roma in rimonta sull'Athletic Bilbao: "L'idea era quella di avere più opzioni durante la partita, era una partita difficilissima, lo sarà ancora di più da loro, ma sappiamo che anche noi ci siamo, siamo duri da digerire - dice - Abbiamo finito il primo tempo, abbiamo il 50% di possibilità. I nostri giovani? Mi rincresce tenerli fuori perché sono pronti, Baldanzi sta in un momento d'oro, aveva giocato anche nella precedente partita contro di loro e ho pensato di riproporlo". Anche Celik da giocatore criticato a grande risorsa: "Credo che dare fiducia ai giocatori sia la cosa più importante, tutti sbagliamo, cerco di farli migliorare dove devono ma poi devono essere liberi di esprimersi, do dei correttivi, studiamo gli avversari, studiamo anche noi stessi, ho dei ragazzi splendidi e per me questa è una grande soddisfazione".

"Il grosso sappiamo farlo, miglioriamo i dettagli" Una Roma che ormai gioca da squadra vera ma che necessita di un ulteriore step per essere ancora più competitiva: "Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo giocare un po' più velocemente, sbagliare meno passaggi, loro avevano i fratelli Williams che hanno la motocicletta - dice ancora Ranieri - Adesso il grosso lo sappiamo fare, dobbiamo migliorare i piccoli dettagli. Bisogna fare la prestazione sempre, credere in quello che si sta facendo, poi il risultato lo accetti, anche nei momenti di difficoltà se uno si abbandona non si rialza più, se ci crede invece poi le cose che prima non riuscivano successivamente riescono".

Shomurodov: "Questo gruppo è diventato una famiglia" Un gol pesantissimo quello segnato da Eldor Shomurodov che sta diventando una sorta di 'talismano' della Roma: "Questa vittoria è importante, sono contento che il mio gol sia stato decisivo. Non dobbiamo rilassarci perché la prossima gara sarà ancora più tosta, senza sottovalutare la sfida in serie A contro l'Empoli - dice - C'è un gruppo importante e fiducia nell'ambiente, siamo una famiglia, tutti danno il massimo e si sentono bene. Io gioco per la squadra e per tutti. Il gol finale ci permette di preparare la gara di ritorno con un altro piglio. Non dobbiamo sottovalutare però la gara che ci aspetta. Dobbiamo giocare per vincere anche lì".