Lautaro: "Lavoro ogni giorno per vincere trofei"

E' stato Lautaro Martinez, compagno di Nazionale, a premiare El 'Dibu' Emiliano Martinez, portiere della Seleccion, come migliore del mondo. Al numero uno dell'Aston Villa è andato il 'Premio Yachine' per il secondo anno consecutivo. L'attaccante dell'Inter ha parlato prima di consegnare il trofeo: "E' un piacere essere qui, la verità è che ultimamente abbiamo conseguito obiettivi importanti con la Nazionale argentina e con l'Inter a livello di club - dice - E' un onore essere qui perché noi lavoriamo per vincere trofei, è un obiettivo di gruppo ed è quello per il quale si lavora ogni giorno, è una spinta, uno stimolo quotidiano".



Ed ancora: "Il mio obiettivo fondamentale? E' fare gol (ride ndr), tante volte con le analisi che facciamo prima della partita con lo staff e con l'allenatore cerchiamo di studiare i portieri avversari ma poi ci sono frazioni di secondo per decidere". Sul premio vinto dal 'Dibu': "Lui è un vincente, aiuta i giovani che arrivano in nazionale per la prima volta, è una persona fantastica, tutto ciò che fa è perché vuole vincere. E' molto difficile fargli gol su rigore, perché è anche grande e riempie la porta".