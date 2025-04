Il Milan vuole un ds per la prossima stagione e il nome individuato è quello di Fabio Paratici. "Noi non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione che sono il centro del club, l’obiettivo è migliorarli e stiamo lavorando già per la stagione che viene - ha spiegato a SportMediaset -. All’interno di questa attività ci sono vari filoni, varie preparazioni che stiamo facendo. Non abbiamo ancora chiuso con nessuno, non commento su ruoli e soggetti, però ci stiamo preparando perché vogliamo migliorare la parte sportiva. Nelle ultime due stagioni non abbiamo avuto un ds tradizionale, abbiamo di fatto separato il ruolo in varie persone al club. Adesso quello che stiamo valutando è di prendere un ds più tradizionale e riconsolidare quei ruoli in una persona. Rimarrà un gruppo di lavoro e si lavorerà insieme con l’unico obiettivo di ottenere successo sul campo".