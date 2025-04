Tudor tira dritto. Questa prima settimana di lavoro pieno gli serve soprattutto per far calare meglio la squadra nella sua idea tattica. Pressione, calcio verticale, ricerca dell'immediata riconquista del pallone : questi sono i suoi dogmi e su questi principi sta lavorando intensamente in questi giorni per preparare al meglio lo scontro diretto contro la Roma . Un taglio netto con il passato anche per quello che riguarda la scelta degli undici. Nessuna rotazione e cambi continui di formazione e ruoli ben definiti.

La Juve anti Roma: difesa senza Gatti

Quindi a Roma vedremo di fatto la stessa Juve che ha battuto il Genoa. La difesa dopo l infortunio di Gatti è obbligata. In mezzo Locatelli e Thuram non si discutono. Nico Gonzalez a tutta fascia ha dato garanzie e McKennie dovrebbe agire sulla sinistra con Cambiaso in fase di recupero al massimo in panchina per dargli il cambio. Davanti Vlahovic e Yildiz non si toccano, c'è un solo dubbio: Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha deluso ancora, si vede che non è tranquillo e lo stesso Tudor nel dopo partita ha ammesso che sta vivendo un periodo difficile ma va assolutamente recuperato. Come? Non è da escludere che possa andare in panchina per alcune partite in modo da fargli sentire meno la pressione e utilizzarlo a partita in corso per vedere se possa essere utile a ritrovarsi. La prima alternativa è quella vista nel secondo tempo contro il Genoa, con Conceiçao da quella parte.