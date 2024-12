Il Pallone d’oro conquistato da Andriy Shevchenko 20 anni fa sarà esposto per 15 giorni al Parco Taras Shevchenko a Kiev. Poi con un treno viaggerà per 9 città dell’Ucraina, come simbolo di pace. Una gigantografia del rigore della finale di Manchester del 2003 contro la Juve è lo sfondo all’esposizione del trofeo. Intanto oggi Sheva ha ricevuto a distanza l'Ambrogino d'Oro (l'onorificenza conferita dal Comune di Milano)

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT