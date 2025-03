Ci sarà anche l’interista Yann Bisseck a sfidare l’Italia nei quarti di Nations League (andata il 20 marzo a San Siro e ritorno il 23 a Dortmund). Il suo nome è nell’elenco dei 23 giocatori convocati dal ct Nagelsmann. Bisseck fin qui aveva giocato solo nelle nazionali giovanili tedesche (8 presenze con la Under 21, 7 in Under 19, 3 in Under 18 e 4 in Under 17). Fra i convocati torna in nazionale dopo quasi 5 anni l'ex Genoa Amiri, protagonista di una grande stagione con il Mainz. I convocati dell’Italia di Luciano Spalletti sono attesi per la giornata di venerdì 14 marzo.