Lutto nel mondo del calcio, che piange Marco Cacciatori scomparso all'età di 68 anni. L'ex attaccante era malato da tempo ed era ricoverato all'ospedale delle Apuane di Massa-Carrara. Dopo un avvio di carriera trascorsa in Serie D, e dopo aver segnato 25 reti in 34 partite nella Carrarese nella stagione 1977/78 guidando i giallazzurri alla vittoria del campionato, Cacciatori compie un triplo salto di categoria passando al Perugia in Serie A. Era la squadra allenata da Ilario Castagner, capace di conquistare il secondo posto in campionato (dietro al Milan) senza perdere mai una partita. In particolare fu indimenticabile l'esordio in A di Cacciatori, che l'8 ottobre 1978 segnò all'Inter il gol dell'1-1 nel finale. Sarà la sua unica rete in 13 presenze di campionato, lui che l'anno seguente si trasferì in B nel neoretrocesso Vicenza nell'operazione che portò Paolo Rossi in Umbria. Dopo aver giocato solo due match coi biancorossi, Cacciatori lamentò un malore in allenamento e gli venne diagnosticato un tumore a un testicolo. Rimasto fermo tre anni per curarsi, Marco riuscì a riprendere l'attività agonistica nel 1983/84 in C1 insieme alla sua Carrarese, dove andò a segno 14 volte. Proseguì successivamente la carriera tra C1 e C2 chiudendo a 35 anni fra i dilettanti col Pietrasanta dopo aver giocato con Reggiana, Montevarchi, Sarzanese e Pistoiese. Attaccante dal sinistro potente e fortissimo nel gioco aereo, Cacciatori è recordman all-time di gol con la Carrarese (65) ovvero la squadra dove ha giocato in tre periodi differenti scrivendo pagine indelebili.