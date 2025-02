Il commissario tecnico francese, che lascerà la nazionale dopo i Mondiali 2026, ha incoronato Zidane come suo successore: "Zizou è un ottimo candidato, naturale e aggiungerei prevedibile. Poi non so se vorrà accettare l'incarico, la decisione spetta a lui e al presidente della Federazione". Su Mbappé: "A marzo tornerà in nazionale, ad oggi non ho motivo di dire che non sarà il capitano"

Didier Deschamps inizia a pensare al futuro. Il commissario tecnico della Francia , da più di 13 anni alla guida della nazionale, ha annunciato che lascerà l'incarico dopo il mondiale del 2026 e in una lunga intervista a L'Equipe ha incoronato Zidane come suo successore sulla panchina dei Bleus: "C'è molto rispetto tra di noi, ci siamo visti l'ultima volta nell'estate 2023 e dovremmo rivederci la prossima estate. Zizou è un ottimo candidato, naturale e aggiungerei prevedibile . Poi non so se vorrà accettare l'incarico, la decisione spetta a lui. È possibile e probabile che ci siano altri candidati, ma la scelta finale spetterà al presidente della FFF (Federazione calcistica francese) Philippe Diallo".

"Mbappé a marzo tornerà in nazionale"

Deschamps parla anche di Mbappé. L'attaccante del Real Madrid ha saltato gli ultimi quattro incontri della Francia: "A marzo tornerà in squadra se non avrà problemi da qui a quel momento. È molto legato alla nazionale anche se ha avuto un periodo complicato, ha ritrovato tutti i mezzi a sua disposizione e si vede dalla sua testa e dalle sue partite. Non mettiamo in discussione la sua leadership in relazione a ciò che ha fatto e ciò che è capace di fare". In chiusura sulla fascia da capitano: "Ad oggi non ho motivo di dire che non sarà il capitano a marzo. Dicendo 'oggi' so che può essere interpretato, ma ne parlerò con lui come facciamo spesso".