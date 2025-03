La mascotte più forte del mondo? È senza dubbio quella del Palmeiras: sfidata in un uno-contro-uno, ne esce vincitrice sradicando il pallone all'avversario, per poi umiliarlo con un tunnel. Guardalo qua sotto

La tecnica individuale è tutto, in Brasile. E allora è giusto che anche le mascotte dei club ci sappiano fare con il pallone tra i piedi. Quella del Palmeiras, però, potrebbe ambire addirittura a un posto in squadra, al centro della difesa, a giudicare dalle immagini che la vedono affrontare un uno-contro-uno con un membro dello staff della squadra. Nonostante l'ingombrante costume da pappagallo verde, "Periquito" (così si chiama la mascotte del Palmeiras) non abbocca alle finte e sradica il pallone all'attaccante, permettendosi anche il lusso di umiliarlo con un tunnel finale...