In occasione della Giornata Internazionale della Felicità Alessandro Biolchi si chiede cosa sia la felicità e che legame abbia con lo sport. È il trionfo di un istante o il lungo percorso per arrivare a quell’istante? Dalla filosofia antica al quarto posto di Benedetta Pilato a Parigi 2024: come lo sport può ancora insegnarci a essere felici