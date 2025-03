Dal 23 agosto al 13 settembre Fabrizio Amicabile correrà da Venezia a Bruxelles per i malati di SLA. Il maratoneta classe 1960 prenderà parte alla ‘Venezia Bruxelles for SLA’, una corsa di 12 tappe e lunga 700 km. Amicabile si è appassionato alla corsa da bambino e proprio grazie a questo sport è guarito dalla sua malattia, l’epilessia. Per questo, da oltre 30 anni, corre per gli altri e per dar voce a chi non può farsi sentire