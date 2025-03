Quali sono i giovani più utilizzati nei top 5 campionati d'Europa? Nella top 15 degli Under 19 (a inizio campionato, ovvero nati dal 1 luglio 2004 in poi) più impiegati ci sono 4 calciatori di Serie A: il primo è Santiago Castro, che precede Nico Paz di una posizione. Presente anche Dorgu, che nel gennaio scorso ha lasciato il Lecce per trasferirsi al Manchester United. Di seguito la top 15 degli Under 19 più utilizzati nei top 5 campionati europei

