Il Brasile vince contro la Colombia e accorcia momentaneamente sul primo posto occupato dall'Argentina, che deve ancora scendere in campo a Montevideo contro l'Uruguay (3° in classifica). Ora la Seleçao si trova a 4 punti dalla vetta e nella notte italiana tra martedì e mercoledì è in programma proprio il big match tra la squadra di Messi e quella di Vinicius Jr. Vittorie anche per il Paraguay e il Perù rispettivamente contro Cile e Bolivia

SCONTRO ALISSON-SANCHEZ: PAURA IN BRASILE-COLOMBIA