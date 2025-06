Lutto in casa Milan. È morto Gaetano Morazzoni, avvocato, politico ed ex presidente rossonero dal 1980 al 1982. Un personaggio storico della società, in uno dei periodi più bui per il club: Morazzoni prese infatti il posto del radiato Felice Colombo dopo la retrocessione in Serie B a seguito dello scandalo del Totonero. Con lui, nel campionato del 1980-81, arrivò immediatamente la promozione in Serie A. "Il presidente Morazzoni è stato alla guida del nostro Milan in un momento storico molto delicato e molto particolare. Signorile nell'avvocatura, appassionato nello sport. Alla famiglia di Gaetano Morazzoni le più sentite condoglianze di tutto il Club e di tutti i rossoneri", così il Milan sui propri profili social.