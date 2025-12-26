Tra le priorità in casa Lazio ci sono i rinnovi contrattuali di alcuni calciatori, tra i quali Alessio Romagnoli e Mario Gila il cui contratto scadrà nel giugno 2027. Da valutare le situazioni relative ai calciatori che attendono un adeguamento come Guendouzi

La Lazio potrà tornare attiva nel mercato di gennaio dopo il blocco nella scorsa sessione estiva. Tra le priorità dei biancocelesti ci sono le trattative per il rinnovo contrattuale di alcuni calciatori rimaste in stand by, come Alessio Romagnoli e Mario Gila. Il contratto dei due difensori scadrà nel giugno 2027 con il club che è intenzionato a prolungare il rapporto. Saranno da valutare anche le situazioni relative a calciatori che attendono un adeguamento, come Matteo Guendouzi.