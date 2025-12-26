Venerdì mattina, all'età di 72 anni, è morto Jean-Louis Gasset. Figura di spicco del calcio francese, ha trascorso la maggior parte della carriera, sia da calciatore che da allenatore, con il Montpellier. Dal 2010 al 2012 è stato il vice di Laurent Blanc alla guida della Francia

È morto all'età di 72 anni Jean-Louis Gasset , ex allenatore tra le altre di Montpellier e Marsiglia. Figura di spicco del calcio francese, l'ex centrocampista dopo aver smesso di giocare ha iniziato la carriera in panchina, alternandosi tra il ruolo di primo allenatore e di vice . Ha trascorso diversi anni al fianco di Laurent Blanc , che conosceva da quando giocavano al Montpellier: dal 2010 al 2012 hanno guidato anche la nazionale francese, con Gasset che era il vice del ct.

Il comunicato del Montpellier

"Figlio di Bernard Gasset, uno dei soci fondatori del Montpellier insieme al presidente Louis Nicollin, Jean-Louis è stato successivamente giocatore, allenatore delle giovanili e poi allenatore della prima squadra in tre diverse occasioni, l'ultima delle quali da ottobre 2024 ad aprile 2025. Vero e proprio prodotto del club, ha lasciato un'impronta indelebile in tutti coloro che ha incontrato con la sua professionalità, gentilezza e passione nel condividere le sue conoscenze.

È stato anche un formidabile ambasciatore del settore giovanile del Montpellier, che ha promosso in club importanti come il Paris Saint-Germain, l'Espanyol, ​​il Saint-Étienne, l'Olympique Marsiglia e la nazionale francese, dove è stato vice allenatore di Laurent Blanc. Oggi, il Montpellier ha perso una delle sue figure iconiche. La nostra tristezza è immensa nel ricordare il suo sorriso, la sua voce inconfondibile e il suo umorismo tagliente.

Il presidente Laurent Nicollin e l'intero club desiderano esprimere le loro più sincere condoglianze alla famiglia di Jean-Louis Gasset, in particolare al figlio Robin, attuale assistente di Zoumana Camara alla guida della prima squadra del club, alla figlia Coralie, alla madre Eliane e a tutta la famiglia Gasset".