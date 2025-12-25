Si avvicina un weekend natalizio di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW con la Premier League inglese. Il vero Boxing day sarà sabato e non il 26 dicembre, come di consueto, quando si giocheranno 7 partite. Domani, invece, un solo match: alle 21 Manchester United-Newcastle, live su Sky Sport Calcio

Da venerdì 26 e domenica 28 dicembre, in campo in Premier per la 18esima giornata di campionato. Si parte venerdì sera alle 21 per l’unica partita del 'Boxing Day', che quest'anno è stato rinviato a sabato: Manchester United-Newcastle, live su Sky Sport Calcio. Sabato appuntamento con sette partite: alle 13.30 in scena Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 sarà la volta di Arsenal-Brighton (Sky Sport Uno), Liverpool-Wolverhampton (Sky Sport Calcio), Brentford-Bournemouth (Sky Sport Max), West Ham-Fulham (Sky Sport Mix) e Burnley-Everton (Sky Sport 251). Alle 18.30 la sfida tra Chelsea e Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Sunderland-Leeds (Sky Sport Calcio), mentre alle 17.30 chiude la giornata inglese il match Crystal Palace-Tottenham (Sky Sport Max e Sky Sport 4K).