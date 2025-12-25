Offerte Sky
Premier League, un Boxing Day diverso: una partita il 26. Il programma su Sky del 27 e 28

LA GUIDA TV

Si avvicina un weekend natalizio di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW con la Premier League inglese. Il vero Boxing day sarà sabato e non il 26 dicembre, come di consueto, quando si giocheranno 7 partite. Domani, invece, un solo match: alle 21 Manchester United-Newcastle, live su Sky Sport Calcio

OCCASIONI DALLA PREMIER? IL MERCATO SI SCALDA

Da venerdì 26 e domenica 28 dicembre, in campo in Premier per la 18esima giornata di campionato. Si parte venerdì sera alle 21 per l’unica partita del 'Boxing Day', che quest'anno è stato rinviato a sabato: Manchester United-Newcastle, live su Sky Sport Calcio. Sabato appuntamento con sette partite: alle 13.30 in scena Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 sarà la volta di Arsenal-Brighton (Sky Sport Uno), Liverpool-Wolverhampton (Sky Sport Calcio), Brentford-Bournemouth (Sky Sport Max), West Ham-Fulham (Sky Sport Mix) e Burnley-Everton (Sky Sport 251). Alle 18.30 la sfida tra Chelsea e Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Sunderland-Leeds (Sky Sport Calcio), mentre alle 17.30 chiude la giornata inglese il match Crystal Palace-Tottenham (Sky Sport Max e Sky Sport 4K).

La partita del 26 dicembre: orario e canale

 

VENERDÌ 26 DICEMBRE

Alle 21

MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Massimo Marianella

 

Il calendario della Premier League: le gare del 27 e 28 dicembre

 

SABATO 27 DICEMBRE

Alle 13.30

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Federico Zancan

 

Alle 16      

ARSENAL-BRIGHTON

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Massimo Marianella

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicola Roggero

BRENTFORD-BOURNEMOUTH

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Matteo Marceddu

WEST HAM-FULHAM

Sky Sport Mix e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

BURNLEY-EVERTON

Sky Sport 251 e NOW

telecronaca Federico Zanon

 

Alle 18.30                

CHELSEA-ASTON VILLA

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW

telecronaca di Paolo Ciarravano

 

DOMENICA 28 DICEMBRE

Alle 15

SUNDERLAND-LEEDS

Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Massimo Marianella

 

Alle 17.30

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM

Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano

 

 

STUDI PRE E POSTPARTITA

 

VENERDÌ 26 DICEMBRE

Dalle 20.30 e dalle 23

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

 

SABATO 27 DICEMBRE

Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano

 

DOMENICA 28 DICEMBRE

Dalle 19.30

La Casa dello Sport Internazionale

In studio: Federica Lodi

