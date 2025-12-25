Premier League, un Boxing Day diverso: una partita il 26. Il programma su Sky del 27 e 28LA GUIDA TV
Si avvicina un weekend natalizio di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW con la Premier League inglese. Il vero Boxing day sarà sabato e non il 26 dicembre, come di consueto, quando si giocheranno 7 partite. Domani, invece, un solo match: alle 21 Manchester United-Newcastle, live su Sky Sport Calcio
Da venerdì 26 e domenica 28 dicembre, in campo in Premier per la 18esima giornata di campionato. Si parte venerdì sera alle 21 per l’unica partita del 'Boxing Day', che quest'anno è stato rinviato a sabato: Manchester United-Newcastle, live su Sky Sport Calcio. Sabato appuntamento con sette partite: alle 13.30 in scena Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 sarà la volta di Arsenal-Brighton (Sky Sport Uno), Liverpool-Wolverhampton (Sky Sport Calcio), Brentford-Bournemouth (Sky Sport Max), West Ham-Fulham (Sky Sport Mix) e Burnley-Everton (Sky Sport 251). Alle 18.30 la sfida tra Chelsea e Aston Villa (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica alle 15 in campo Sunderland-Leeds (Sky Sport Calcio), mentre alle 17.30 chiude la giornata inglese il match Crystal Palace-Tottenham (Sky Sport Max e Sky Sport 4K).
La partita del 26 dicembre: orario e canale
VENERDÌ 26 DICEMBRE
Alle 21
MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Massimo Marianella
Il calendario della Premier League: le gare del 27 e 28 dicembre
SABATO 27 DICEMBRE
Alle 13.30
NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Federico Zancan
Alle 16
ARSENAL-BRIGHTON
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Massimo Marianella
LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Nicola Roggero
BRENTFORD-BOURNEMOUTH
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
WEST HAM-FULHAM
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Gianluigi Bagnulo
BURNLEY-EVERTON
Sky Sport 251 e NOW
telecronaca Federico Zanon
Alle 18.30
CHELSEA-ASTON VILLA
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca di Paolo Ciarravano
DOMENICA 28 DICEMBRE
Alle 15
SUNDERLAND-LEEDS
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Massimo Marianella
Alle 17.30
CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM
Sky Sport Max, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
STUDI PRE E POSTPARTITA
VENERDÌ 26 DICEMBRE
Dalle 20.30 e dalle 23
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano
SABATO 27 DICEMBRE
Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano
DOMENICA 28 DICEMBRE
Dalle 19.30
La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi