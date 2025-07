Il rosso e il bianco sono i colori della vita di Julio Valentin Gonzalez, per il Paraguay e per il Vicenza. Dopo un argento olimpico e i gol con i Lanerossi in Serie B, nel 2005 la sua carriera (e la sua vita) cambiano in un attimo a causa di un incidente in auto: l'ex attaccante ha raccontato la sua storia a Sky Sport Insider