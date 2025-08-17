IL RICORDO
Valentino Rossi, il Catania, Del Piero: l'anima sportiva di Pippo Baudo
Il cuore diviso tra la squadra della sua città e la Juventus, l'irresistibile sketch con il Dottore al Festival di Sanremo e la gag con Maradona, quella volta che 'aiutò' Berlusconi a portare Gullit al Milan: tutto lo sport del grande presentatore siciliano, scomparso a 89 anni
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi