Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Il trionfo nel volley di Vallefoglia nasce da lontano: alle origini del successo

Rachele Sangiuliano

La pallavolo femminile italiana continua a essere protagonista in Europa a livello di club e questa volta a vincere è una realtà marchigiana di meno di 15mila abitanti. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia conquista la Cev Challenge Cup 2026 alla sua prima partecipazione europea

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ