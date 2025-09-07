Titolare venerdì contro la Francia nelle qualificazioni mondiali, il centrocampista ucraino ha condiviso su Instagram le immagini della sua abitazione distrutta da un attacco russo con droni e missili nella notte a Kiev. "Mia moglie, mio figlio e mia madre era in casa in quel momento", scrive il giocatore del Benfica. Proprio il club portoghese ha manifestato la sua vicinanza a Sudakov: "Siamo tutti con te"

Non si ferma l'orrore della guerra in Ucraina, risvolti drammatici che hanno coinvolto anche Georgiy Sudakov. I bombardamenti russi nella notte a Kiev hanno colpito anche l'abitazione del centrocampista ucraino, 23enne ceduto in estate dallo Shakhtar Donetsk al Benfica. Titolare venerdì a Breslavia contro la Francia nelle qualificazioni mondiali, il giocatore ha condiviso su Instagram le immagini della sua casa devastata da un attacco con droni e missili. Un post dove Sudakov ha mostrato l'appartamento nei piani alti di un palazzo ridotto in macerie, foto terribili accompagnate dalle parole di Georgiy: "Ecco come appare casa mia dopo stanotte. Dopo l'arrivo dello shahed (un drone kamikaze, ndr). Mia moglie, mio figlio e mia madre erano in casa in quel momento".