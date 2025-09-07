Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina-Russia, Sudakov mostra la sua casa distrutta dai bombardamenti a Kiev

UCRAINA
Foto Getty e Instagram @sudakov_11

Titolare venerdì contro la Francia nelle qualificazioni mondiali, il centrocampista ucraino ha condiviso su Instagram le immagini della sua abitazione distrutta da un attacco russo con droni e missili nella notte a Kiev. "Mia moglie, mio figlio e mia madre era in casa in quel momento", scrive il giocatore del Benfica. Proprio il club portoghese ha manifestato la sua vicinanza a Sudakov: "Siamo tutti con te"

Non si ferma l'orrore della guerra in Ucraina, risvolti drammatici che hanno coinvolto anche Georgiy Sudakov. I bombardamenti russi nella notte a Kiev hanno colpito anche l'abitazione del centrocampista ucraino, 23enne ceduto in estate dallo Shakhtar Donetsk al Benfica. Titolare venerdì a Breslavia contro la Francia nelle qualificazioni mondiali, il giocatore ha condiviso su Instagram le immagini della sua casa devastata da un attacco con droni e missili. Un post dove Sudakov ha mostrato l'appartamento nei piani alti di un palazzo ridotto in macerie, foto terribili accompagnate dalle parole di Georgiy: "Ecco come appare casa mia dopo stanotte. Dopo l'arrivo dello shahed (un drone kamikaze, ndr). Mia moglie, mio figlio e mia madre erano in casa in quel momento".

Il Benfica: "Siamo tutti con te"

Attualmente in ritiro con la Nazionale ucraina, che dopo la sconfitta contro la Francia affronterà martedì l'Azerbaigian a Baku, Sudakov e le foto condivise sui social stanno facendo il giro del mondo tra solidarietà e indignazione. A schierarsi accanto al proprio giocatore è stato il suo club d'appartenenza, il Benfica: "Tutta la famiglia del Benfica è con te, Georgiy".

Calcio: altre notizie

Ucraina, Sudakov mostra la casa distrutta a Kiev

UCRAINA

Titolare venerdì contro la Francia nelle qualificazioni mondiali, il centrocampista ucraino ha...

Psg contro Federazione dopo stop Dembelè e Douè

la polemica

Polemica in Francia fra il Psg e la Federazione per gli infortuni capitati in Nazionale a Dembelè...

Caos Rimini-Comune: ricorso al Tar per lo stadio

serie c

Penalizzato di 11 punti per violazioni amministrative e coinvolto nel caos relativo allo stadio...

Infantino cittadino onorario di Reggio Calabria

la cerimonia

"Questa onorificenza è per me bella e importante e contribuirà a rafforzare i legami che ho...

Luis Enrique, caduta in bici: clavicola fratturata

PSG

L'allenatore del Psg, come comunicato dal club, è stato protagonista di una brutta caduta in bici...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE