Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cagliari-Milan, Leao verso il recupero. Gabbia, ancora lavoro differenziato

cagliari-milan

Secondo giorno consecutivo di lavoro in gruppo per Leao, dovrebbe tornare a disposizione di Allegri per la trasferta di Cagliari. Ancora a parte invece Gabbia: il difensore sarà valutato nei prossimi giorni per capire se potrà essere inserito tra i convocati. Cagliari-Milan in diretta venerdì 2 gennaio alle 20.45 su Sky e in streaming su NOW

Venerdì 2 gennaio il Milan scenderà in campo a Cagliari nel primo anticipo di Serie A del 2026. Per la sfida della 18^ giornata - in programma alle 20.45 in diretta su Sky e in streaming su NOW.- Massimiliano Allegri potrà contare sulla presenza di Rafa Leao, che si è allenato a Milanello insieme al gruppo per il secondo giorno consecutivo. L'attaccante portoghese aveva rimediato un risentimento all'adduttore destro durante il primo tempo della partita vinta 3-2 contro il Torino lo scorso 8 dicembre. Un infortunio che lo ha costretto a saltare le partite contro Sassuolo (campionato), Napoli (semifinale Supercoppa italiana) e Verona (campionato). Ora il possibile ritorno tra i convocati, che garantirà ai rossoneri maggiori soluzioni offensive in vista della trasferta in Sardegna.

Gabbia ci prova per Cagliari-Milan

Matteo Gabbia ha invece svolto ancora lavoro differenziato sui campi di Milanello. Per il difensore - infortunatosi al ginocchio sinistro (trauma in iperestensione) senza lesioni muscolari durante il secondo tempo della sfida contro il Sassuolo dello scorso 15 dicembre a San Siro - c'è ancora la speranza a 3 giorni dal match di poterlo avere a disposizione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Massimiliano Allegri potrà inserirlo nell'elenco dei convocati. Gabbia è stato già costretto a saltare le partite contro Napoli (semifinale Supercoppa italiana) e Verona (campionato).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Arbitri, le designazioni per la 18^ giornata

Serie A

Ufficiali le designazioni degli arbitri per la 18^ giornata. Si parte venerdì con Abisso per...

De Rossi: "Che emozione il tributo dei tifosi"

Serie A

L'allenatore del Genoa commenta la gara persa contro la Roma ma anche le emozioni provate durante...

Gasp: "Tante cose buone. Dybala? Gioca sempre"

Serie A

L'allenatore della Roma commenta la vittoria contro il Genoa: "Nel secondo tempo la gara è un po'...

Roma, Soulè esce per infortunio contro il Genoa

roma

Matias Soulè é uscito al 57' minuto della sfida tra Roma e Genoa, con il punteggio sul 3-0 per i...

Sarri operato per fibrillazione atriale

lazio

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un'operazione (che ha dato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE