Gravina: "Il calcio è motore del cambiamento"

E’ stata pubblicata ed è disponibile online la decima edizione del ' Bilancio Integrato Figc' . Un documento che consente di analizzare con i numeri l’evoluzione del modello di gestione della Federcalcio . Dalle attività della Nazionali azzurre, a partire da quella maggiore, fino alle giovanili passando per quella femminile. Analizzando dati come il numero di tesserati , che sono 1,5 milioni, o quello dei praticanti (4,3 mln), o i quasi 7 miliardi di ricavi diretti generati. "Un percorso sempre più orientato verso la dimensione 'impresa sociale' -si legge sul sito della Figc- ma anche un presidio sul territorio e uno strumento per accompagnare e sostenere la tutela e la valorizzazione del benessere della comunità nazionale. E' la fotografia, scattata dalla decima edizione del ' Bilancio integrato Figc ', della evoluzione del modello di gestione della Federcalcio , che conta 1,5 milioni di tesserati e che, limitando il discorso soltanto al professionismo, dà al Paese di un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a 20,5 euro per ogni euro investito , generando un eccezionale impatto socio-economico. Oltre a rappresentare un settore rilevante (quasi sette miliardi di ricavi diretti e un impatto sul Pil di 12,4), l'ecosistema calcio prosegue nel suo impegno nell'ambito dei diritti umani e della tutela ambientale: quasi un milione di studenti, ad esempio, è stato coinvolto nel progetto 'Valori in rete'."

"Per la sua capacità unica di unire, il calcio ha una responsabilità che va oltre la competizione - afferma il presidente Figc , Gabriele Gravina -. Per questo la Federazione ha intrapreso un percorso nel campo della sostenibilità sociale e ambientale. Vogliamo che il calcio diventi motore di cambiamento , capace di produrre valore duraturo per la comunità. Il documento - prosegue Gravina - rendiconta i risultati ottenuti in un anno di straordinaria evoluzione, dove abbiamo abbracciato sfide che sembravano distanti dal nostro mondo e che, invece, hanno generato un impatto molto positivo. Inclusione, valorizzazione dei giovani, educazione, tutela della salute e dell'ambiente, sono solo alcuni dei temi che fanno oggi del calcio una piattaforma sociale senza eguali, che merita ancora maggiore attenzione per l'impegno e per i risultati a vantaggio della società civile ".

I risultati della Figc di Gravina

"La maglia azzurra -si legge sul sito della Figc- continua a rappresentare il cuore pulsante dell’azione federale: nel 2023-2024 le 20 Nazionali hanno giocato 226 partite, con la convocazione di 707 calciatori e calciatrici. La Nazionale A maschile si è qualificata per la terza stagione consecutiva alla seconda fase della Nations League ed è stata eliminata negli ottavi di UEFA EURO 2024, mentre la Nazionale femminile ha ottenuto il secondo posto nel girone della Women’s Nations League e nel corso del 2025, per la prima volta, è riuscita a qualificarsi agli Europei femminili in tre categorie nello stesso anno, raggiungendo le semifinali nelle tre competizioni; grazie a questi risultati, l’U19 e l’U17 si sono qualificate per le rispettive edizioni dei Mondiali, mentre a UEFA Women’s EURO 2025 le Azzurre hanno sfiorato la qualificazione alla finale, perdendo solo contro l’Inghilterra nei tempi supplementari della semifinale. Un match che ha prodotto ascolti tv in Italia pari a quasi 4,1 milioni, il secondo dato più alto nella storia del calcio femminile italiano. È proseguita la crescita delle Nazionali giovanili maschili, con la vittoria nel corso del 2024 del titolo europeo Under 17, il primo nella storia del calcio italiano, dopo la conquista dell’Europeo Under 19 e del secondo posto al mondiale Under 20 (2023), mentre nel 2025 la Nazionale Under 18 ha ottenuto la prima storica medaglia di bronzo al Mondiale di categoria. Straordinaria la performance della Nazionale di Beach Soccer: gli Azzurri hanno ottenuto il secondo posto mondiale ed europeo nel 2024 (dopo il titolo continentale vinto l’anno prima) per poi tornare campioni d’Europa nel 2025. Oltre allo sviluppo delle Nazionali, nel 2024 la Federazione ha anche portato avanti tutti gli altri principali programmi strategici di riferimento, a cominciare dalla valorizzazione dell’attività giovanile, a livello sportivo, educativo e sociale. Da rimarcare, in particolare, l’accordo quadro tra FIGC e Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato a promuovere l’attività sportiva e sensibilizzare i giovani al rispetto, al tifo corretto e all’inclusione; nell’ambito del macro-progetto di attività didattiche, motorie e socio-educative “Valori in Rete”, tra il 2016 e il 2024 è stato coinvolto quasi un milione di studenti".