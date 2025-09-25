Il sorriso del tempo, i 70 anni di Rummenigge

A Milano non ha vinto trofei, ma ha conquistato San Siro con potenza, eleganza e umanità. Ancora oggi il suo nome è sinonimo di rispetto, ma la sua eredità più grande resta la misura dei toni e la forza del dialogo: il suo è un esempio raro in un mondo che tende sempre più a dividere e contrapporre. Il 25 settembre 2025 Rummenigge compie 70 anni e per l'occasione Alessandro Biolchi ripercorre la sua storia su Sky Sport Insider
