Giornata speciale per l'ex campione di Manchester United, Real Madrid e Milan, che ha ricevuto il titolo di Cavaliere da Re Carlo III per i suoi servizi resi allo sport e alla beneficenza. In occasione della cerimonia al castello di Windsor, 'Sir' David è stato accompagnato dai genitori Ted e Sandra e dalla moglie Victoria che ha confezionato il suo abito. "È un giorno di grande orgoglio", ha detto Beckham

