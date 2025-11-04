David Beckham è stato nominato Cavaliere da Re Carlo: la cerimonia a Windsor. FOTO
Giornata speciale per l'ex campione di Manchester United, Real Madrid e Milan, che ha ricevuto il titolo di Cavaliere da Re Carlo III per i suoi servizi resi allo sport e alla beneficenza. In occasione della cerimonia al castello di Windsor, 'Sir' David è stato accompagnato dai genitori Ted e Sandra e dalla moglie Victoria che ha confezionato il suo abito. "È un giorno di grande orgoglio", ha detto Beckham
- Già nominato Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico (OBE) nel 2003, a distanza di 22 anni l'ex campione inglese è diventato 'Sir' al termine della cerimonia tenuta al Castello di Windsor. Re Carlo III lo ha investito come Knight Bachelor, ovvero Cavaliere
- Beckham è stato formalmente nominato durante la cerimonia di martedì 4 novembre, lui che attendeva da tempo questa investitura dopo essere stato proposto oltre dieci anni fa. L'ex Manchester United, Real Madrid e Milan è stato nominato Cavaliere per i suoi servizi resi allo sport e alla beneficenza
- Lo ha detto Beckham accompagnato durante la cerimonia dai genitori Ted e Sandra, lui che ha aggiunto: "Sono cresciuto nell'East End di Londra in una famiglia molto umile. Il mio sogno è sempre stato quello di diventare un calciatore professionista: giocare per il mio Paese, giocare per il Manchester United".
- Ora potrà anche essere conosciuta così Victoria Beckham, moglie dell'ex calciatore. Popolarissima a inizio carriera nelle Spice Girls, poi imprenditrice e stilista, Victoria ha confezionato personalmente l'abito del marito David
- Oggi presidente dell'Inter Miami e co-proprietario del Salford City, Beckham è ambasciatore Unicef dal 2005 con particolare attenzione al programma Sports for Development ("Sport per lo sviluppo"). L'anno scorso è stato invece nominato ambasciatore della King's Foundation, ente di beneficenza per l'istruzione fondato da Re Carlo III nel 1990
- Così Beckham parlando del suo impegno filantropico: "Non lo faccio perché sono costretto a farlo, non lo faccio perché devo farlo ma perché è importante. Ho scoperto molto rapidamente che potevamo fare la differenza con le cose che dicevo e con le cose in cui mi impegnavo, e penso che sia per questo che è così importante per me"