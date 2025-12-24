Mercato, i 'consigli per gli acquisti' del Cies: 15 top talenti che potresti non conoscere
Sono nati tutti dal 2006 in poi e non giocano (ancora) nei cinque principali campionati europei (Premier, Serie A, Liga, Bundes e Ligue 1). Da non perdere l'ultimo report del CIES, osservatorio calcistico che ha stilato il migliore di 15 categorie di ruolo secondo un indice algoritmico basato su minuti giocati, performance e livello del campionato. Ne fanno parte tra gli altri un figlio d'arte e un gioiello già pagato 50 milioni di euro. E c'è anche un italiano...
- Indice: 75.6
- Squadra: Elfsborg
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 8 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2029
- Indice: 75.6
- Squadra: Salisburgo
- Età: 18 anni
- Possibile valore di mercato: 25 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2029
- Indice: 77.0
- Squadra: Anderlecht
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 25 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2030
- Indice: 76.6
- Squadra: Nordsjaelland
- Età: 18 anni
- Possibile valore di mercato: 8 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2027
- Indice: 75.5
- Squadra: Godoy Cruz
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 8 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2027
- Indice: 85.0
- Squadra: Feyenoord
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 40 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2029
- Indice: 75.0
- Squadra: Santos
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 12 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2028
- Indice: 80.3
- Squadra: Lanus
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 10 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2028
- Indice: 82.0
- Squadra: Nordsjaelland
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 25 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2030
- Indice: 81.8
- Squadra: Az Alkmaar
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 30 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2028
- Indice: 82.0
- Squadra: Porto
- Età: 18 anni
- Possibile valore di mercato: 70 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2030
- Indice: 81.8
- Squadra: Zenit San Pietroburgo
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 40 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2028
- Indice: 83.6
- Squadra: Sporting CP
- Età: 18 anni
- Possibile valore di mercato: 80 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2033
- Indice: 78.9
- Squadra: Salisburgo
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 25 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2029
- Indice: 78.0
- Squadra: Malmoe
- Età: 19 anni
- Possibile valore di mercato: 20 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2028
- Indice: 75.5
- Squadra: Catanzaro
- Età: 19 anni
- Ruolo: trequartista, centrocampista
- Possibile valore di mercato: 10 milioni di euro
- Scadenza contratto: 2029