Mercato, i 'consigli per gli acquisti' del Cies: 15 top talenti che potresti non conoscere

Calciomercato fotogallery
16 foto

Sono nati tutti dal 2006 in poi e non giocano (ancora) nei cinque principali campionati europei (Premier, Serie A, Liga, Bundes e Ligue 1). Da non perdere l'ultimo report del CIES, osservatorio calcistico che ha stilato il migliore di 15 categorie di ruolo secondo un indice algoritmico basato su minuti giocati, performance e livello del campionato. Ne fanno parte tra gli altri un figlio d'arte e un gioiello già pagato 50 milioni di euro. E c'è anche un italiano...

