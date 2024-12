C'è chi festeggia due volte a Natale: sono i calciatori nati proprio in questo periodo tra la vigilia e Santo Stefano. Li omaggia Transfermarkt, che ha stilato la top 11 dei protagonisti pronti a ricevere altri regali. Presenti quattro ex Serie A, uno impegnato in Italia e ben due campioni del mondo. Modulo 4-3-2-1: 'L'albero di Natale'…

