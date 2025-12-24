 Zidane guarda il figlio Luca in Algeria-Sudan: le foto in Coppa d'Africa | Sky Sport
Zinedine Zidane in tribuna per il figlio Luca: le foto alla Coppa d'Africa

Sul campo c'è Algeria-Sudan. In porta il figlio Luca, che ha scelto la Nazionale delle sue origini. Ma i riflettori si accendono in tribuna dove un tifoso d'eccezione ha rubato la scena. Zinedine Zidane non è voluto mancare alla prima uscita della nazionale nordafricana per sostenere il figlio Luca (portiere classe 1998) che, a differenza di papà, ha scelto di rappresentare i colori delle Volpi del deserto. Ecco le immagini dell'ex Pallone d'Oro in versione... papà tifoso

