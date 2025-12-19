Le squadre sportive più preziose del mondo secondo Forbes
classifica fotogallery
50 foto
Forbes ha stilato la classifica dei 50 marchi o club sportivi più preziosi al mondo: al primo posto domina una società di NFL, la migliore società di calcio è il Real Madrid 20°, mentre la Ferrari si piazza in 26^ posizione. Ecco la top 50 completa
1/50
- Basket, NBA
- Valore: 5.4 miliardi di dollari
2/50
- Calcio, Premier League
- Valore: 5.4 miliardi di dollari
3/50
- Football, NFL
- Valore: 5.4 miliardi di dollari
4/50
- Basket, NBA
- Valore: 5.425 miliardi di dollari
5/50
- Basket, NBA
- Valore: 5.45 miliardi di dollari
6/50
- Football, NFL
- Valore: 5.5 miliardi di dollari
7/50
- Basket, NBA
- Valore: 5.6 miliardi di dollari
8/50
- Football, NFL
- Valore: 5.6 miliardi di dollari
9/50
- Calcio, Liga
- Valore: 5.65 miliardi di dollari
10/50
- Basket, NBA
- Valore: 5.7 miliardi di dollari
11/50
- Football, NFL
- Valore: 5.7 miliardi di dollari
12/50
- Football, NFL
- Valore: 5.9 miliardi di dollari
13/50
- Basket, NBA
- Valore: 5.9 miliardi di dollari
14/50
- Football, NFL
- Valore: 5.95 miliardi di dollari
15/50
- F1
- Valore: 6 miliardi di dollari
16/50
- Football, NFL
- Valore: 6 miliardi di dollari
17/50
- Basket, NBA
- Valore: 6 miliardi di dollari
18/50
- Football, NFL
- Valore: 6.1 miliardi di dollari
19/50
- Football, NFL
- Valore: 6.2 miliardi di dollari
20/50
- Football, NFL
- Valore: 6.25 miliardi di dollari
21/50
- Football, NFL
- Valore: 6.3 miliardi di dollari
22/50
- Football, NFL
- Valore: 6.35 miliardi di dollari
23/50
- Football, NFL
- Valore: 6.4 miliardi di dollari
24/50
- Football, NFL
- Valore: 6.5 miliardi di dollari
25/50
- F1
- Valore: 6.5 miliardi di dollari
26/50
- Football, NFL
- Valore: 6.6 miliardi di dollari
27/50
- Calcio, Premier League
- Valore: 6.6 miliardi di dollari
28/50
- Football, NFL
- Valore: 6.65 miliardi di dollari
29/50
- Football, NFL
- Valore: 6.7 miliardi di dollari
30/50
- Basket, NBA
- Valore: 6.7 miliardi di dollari
31/50
- Calcio, Liga
- Valore: 6.75 miliardi di dollari
32/50
- Baseball, MLB
- Valore: 6.8 miliardi di dollari
33/50
- Football, NFL
- Valore: 6.8 miliardi di dollari
34/50
- Football, NFL
- Valore: 7.4 miliardi di dollari
35/50
- Football, NFL
- Valore: 7.5 miliardi di dollari
36/50
- Basket, NBA
- Valore: 7.5 miliardi di dollari
37/50
- Football, NFL
- Valore: 7.6 miliardi di dollari
38/50
- Football, NFL
- Valore: 7.7 miliardi di dollari
39/50
- Football, NFL
- Valore: 8.1 miliardi di dollari
40/50
- Baseball, MLB
- Valore: 8.2 miliardi di dollari
41/50
- Football, NFL
- Valore: 8.2 miliardi di dollari
42/50
- Football, NFL
- Valore: 8.3 miliardi di dollari
43/50
- Football, NFL
- Valore: 8.6 miliardi di dollari
44/50
- Football, NFL
- Valore: 9 miliardi di dollari
45/50
- Basket, NBA
- Valore: 9.75 miliardi di dollari
46/50
- Basket, NBA
- Valore: 10 miliardi di dollari
47/50
- Football, NFL
- Valore: 10.1 miliardi di dollari
48/50
- Football, NFL
- Valore: 10.5 miliardi di dollari
49/50
- Basket, NBA
- Valore: 11 miliardi di dollari
50/50
- Football, NFL
- Valore: 13 miliardi di dollari