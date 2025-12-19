 Sport, le squadre più preziose del mondo: la classifica Forbes 2025 | Sky Sport
Le squadre sportive più preziose del mondo secondo Forbes

Forbes ha stilato la classifica dei 50 marchi o club sportivi più preziosi al mondo: al primo posto domina una società di NFL, la migliore società di calcio è il Real Madrid 20°, mentre la Ferrari si piazza in 26^ posizione. Ecco la top 50 completa

