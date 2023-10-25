 Milan, gli allenatori con più presenze: Allegri festeggia 200 panchine | Sky Sport
Milan coach Massimiliano Allegri during the talian Serie A soccer match Juventus FC vs AC Milan at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 5 October 2025 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Milan, gli allenatori con più presenze: Allegri raggiunge le 200 panchine

Impegnato a San Siro contro il Genoa, Massimiliano Allegri festeggia un traguardo importante raggiungendo le 200 panchine col Milan. Max è attualmente ottavo tra gli allenatori rossoneri con più presenze, ma quest'anno può raggiungere una leggenda come Arrigo Sacchi. E davanti a tutti... Ecco la top 10 all-time

