Mattia Furlani ha appena migliorato il record italiano indoor nel lungo, Nadia Battocletti quello dei 3000m un mese fa, Riva si è ripreso il primato italiano dei 1500m, Zaynab Dosso a febbraio ha corso i 60m sotto i 7''. Ai Mondiali indoor di Torun arriva un'Italia fresca di record. E c’è anche quello di Kelly Doualla, l’azzurra più giovane di sempre