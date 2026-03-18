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Atletica

Ai Mondiali indoor di atletica si presenta un’Italia da record

Vanni Spinella

Mattia Furlani ha appena migliorato il record italiano indoor nel lungo, Nadia Battocletti quello dei 3000m un mese fa, Riva si è ripreso il primato italiano dei 1500m, Zaynab Dosso a febbraio ha corso i 60m sotto i 7''. Ai Mondiali indoor di Torun arriva un'Italia fresca di record. E c’è anche quello di Kelly Doualla, l’azzurra più giovane di sempre

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