il commento

L'Aprilia ha cominciato ancora meglio di quello che ci si aspettava

Paolo Lorenzi
©Getty

Aprilia ha lanciato un messaggio forte alla concorrenza, non solo con il dominio di Marco Bezzecchi in Thailandia ma piazzando in totale quattro moto nelle prime cinque posizioni. Per Ducati invece, giù dal podio per la prima volta dopo 88 gare di fila, la sfida sarà più dura del previsto

